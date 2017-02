article

OENE - De in alle vroegte opgetrommelde brandweer had dinsdagochtend goed én slecht nieuws voor een boer aan de Bremensallee in Oene. Eén kalfje kon gered worden uit de gierput, een andere overleefde de val niet.

Brandweer redt één kalfje, tweede kalfje sterft in gierput

