Brons Dul op NK junioren

HEERENVEEN/OENE - Elisa Dul uit Oene is bij het NK allroundschaatsen voor junioren derde geworden in het eindklassement. De eerstejaars A-junior greep daarnaast op twee onderdelen een zilveren plak: op de 1000 meter en de mass-start.

Dul bleek afgelopen weekeinde in schaatstempel Thialf in Heerenveen uitstekend in vorm. Ze reed op vier afstanden een persoonlijk record, wat uiteindelijk resulteerde in een bronzen medaille in het eindklassement. Daarnaast werd ze ook nog eens tweede op het onderdeel mass-start.

Duls plaatsgenoot Tiemen van der Kolk was ook goed op dreef, maar bleef buiten de prijzen. Hij reed persoonlijke records op drie van zijn vier afstanden en eindigde als nummer elf in het eindklassement. Op de mass-start werd de tweedejaars A-junior achtste.

Voor Elisa Dul kregen haar prestaties afgelopen weekeinde nog een leuk vervolg: ze kreeg te horen dat ze tevens deel uitmaakt van de voorlopige selectie voor het wereldkampioenschap junioren in Helsinki (Finland, 17, 18 en 19 februari) en voor de laatste World Cup junioren van dit seizoen in het Duitse Erfurt (11 en 12 februari).