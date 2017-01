Provincie legt voorstel Ons Mooi Epe naast zich neer

EPE - De vereniging Ons Mooi Epe heeft de provincie dinsdag een laatste voorstel gedaan om een verdere rechtsgang over de Heerderweg te stoppen. De provincie was er niet gevoelig voor.

De vereniging Ons Mooi Epe en de provincie Gelderland blijven lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook de laatste 'losse eindjes' in de discussie rondom de herinrichting en de daarmee gepaard gaande bomenkap langs de Heerderweg in Epe, worden niet in onderling overleg weggewerkt.

Schikkingsvoorstel

Ons Mooi Epe (OME) deed dinsdag een laatste 'schikkingsvoorstel' aan de provincie. ,,Als de provincie hiermee akkoord gaat, trekken wij het lopende kort geding in en dan kan er volgende week maandag worden begonnen met de werkzaamheden aan de Heerderweg", meldde Coos Paulusma namens OME. Ook meer gerechtelijke procedures in de toekomst sloot Paulusma dan uit. De provincie Gelderland legde het voorstel bij monde van woordvoerster Petra Borsboom naast zich neer.

Breed fietspad

OME pleitte nogmaals voor een fietspad met een breedte van twee meter in de Norelbocht in de Heerderweg. ,,Dat is nog altijd breder dan het fietspad nu is en minimaal net zo breed op andere stukken in de Heerderweg", zei Paulusma gisteren. ,,Daardoor zouden dan 22 markante bomen in de Norelbocht niet gekapt hoeven te worden. Daarnaaast willen wij nog drie bomen bij de Eperheemweg gespaard zien. Als dat gebeurt, zullen wij over de kap van nog 76 andere bomen niet meer vallen, ook al is dat een besluit met pijn in ons hart."

Veiligheid

Petra Borsboom legde namens de provincie het voorstel van OME naast zich neer. ,,OME noemt het een schikking, maar schikken doe je als het over geld gaat. Dit is een verdere onderhandelpoging waarmee wij niet akkoord gaan, omdat het tornt aan het belangrijkste uitgangspunt in de discussie: de veiligheid. Een fietspad in de Norelbocht van twee meter breed, is te minimaal om elkaar veilig te kunnen passeren. Het blijft daarom bij het lopende juridische geschil, waarover de rechter morgenochtend uitspraak doet."

Wetgeving

De uitspraak van de rechter morgenochtend betreft het kort geding dat OME aanspande tegen de provincie Gelderland. Per 1 januari is de wetgeving in Nederland veranderd, waardoor voor 123 bomen nu een kapvergunning nodig is, waar die vorig jaar nog niet nodig was. Als de rechter besluit dat de provincie die vergunningen alsnog moet aanvragen, heeft dat flinke vertraging voor de herinrichting van de Heerderweg tot gevolg.