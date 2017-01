article

1.6845011

EPEP Pianist Remon Holubek heeft vanavond in Epe de talentenwedstrijd You've Got Talent gewonnen met een uitvoering van 'Rhapsody in Blue' van George Gershwin. De eerste prijs is een bedrag van 250 euro.

Remon Holubek wint You've Got Talent Epe

EPEP Pianist Remon Holubek heeft vanavond in Epe de talentenwedstrijd You've Got Talent gewonnen met een uitvoering van 'Rhapsody in Blue' van George Gershwin. De eerste prijs is een bedrag van 250 euro.

http://www.destentor.nl/regio/epe/remon-holubek-wint-you-ve-got-talent-epe-1.6845011

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.5501034.1449679271!image/image-5501034.JPG

Epe,Cultuur, kunst en recreatie,Talent,top,hermes

Epe