Toezicht in Epe op afsteken vuurwerk

EPE - Politiemensen, bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente en particuliere beveiligers gaan n Epe de straat op om toe te zien dat de afsteektijden voor vuurwerk en carbid worden nageleefd.

Vuurwerk mag zaterdag (oudejaarsdag) pas vanaf 18.00 uur in de gemeente worden afgestoken. De eindtijd van het afsteken loopt tot 1 januari 2017 om 02.00 uur.

Carbid schieten

Carbid schieten in Epe is zaterdag alleen toegestaan tussen 10.00 uur en 02.00 uur 's nachts. Daar is geen ontheffing of vergunning voor nodig. Wel geldt - net als voorgaan de jaren - een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden. Zo is carbid schieten alleen toegestaan buiten de bebouwde kom, met uitzondering van stiltegebieden. De inhoud van een melkbus of opslagvat mag maximaal dertig liter zijn, het gebruik van een busdeksel is verboden en schieten mag alleen in aanwezigheid van meerderjarigen.

Afstand

Ook voor wat betreft de afstand zijn er regels. Binnen een straal van honderd meter mogen maximaal twee schutters tegelijk schieten, met een vrije schietrichting van minimaal 75 meter. De schutters moeten tenminste 500 meter afstand houden van verzorgingscentra en vogelbeschermingsgebieden en minimaal 250 meter afstand van woningen, verblijfsgebouwen en dierenpensions.

De gemeente Epe roept haar inwoners op om tips en informatie over illegaal vuurwerk en klachten over overlast of schade door vuurwerk te melden. Een melding van vandalisme kan via de politie: via 0900-8844. Of anoniem: 0800-7000.