CDA bezorgd over aangezicht Vaassen

VAASSEN - De fractie van het CDA in Epe kan het niet langer aanzien en vraagt om opheldering. Aan de verwaarloosde oude oprijlaan vanaf de Apeldoornseweg naar het Vulcanus-terrein in Vaassen moet nu maar eens iets gedaan worden, vindt fractieleider Albert Oortgiesen.

Het CDA hecht waarde aan een nette openbare ruimte en het pad dat begint naast bakker Van der Kwast op de hoek van de Oude Apeldoornseweg, voldoet daar niet aan. 'Het pad is afgesloten en slecht onderhouden. Ooit was het plan om hier een route naar de nieuwbouwwijk van te maken. Al heel lang is dit afgesloten pad echter een onooglijke historische plek in het aangezicht van Vaassen', meldt het CDA.

Oortgiesen wil van het college van b en w weten wat de status van het pad is, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en of het pad ooit weer wordt opengesteld voor publiek. 'Wat zijn de plannen met het pad, wanneer denkt het college deze plek aan te pakken?'