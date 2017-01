Video | Manager Kulturhus in Epe overleeft vallende boom in Nieuw-Zeeland

NELSON/ EPE - Ze heeft de tijd van haar leven, maar veel scheelde het niet of aan haar leven was afgelopen week een vroegtijdig einde gekomen. Lucette Houweling kroop in Nieuw-Zeeland ternauwernood levend onder een omgewaaide pruimenboom vandaan.

,,Ik had duidelijk een engeltje op mijn schouder'', zegt Lucette Houweling. ,,Of liever gezegd: er zaten een heleboel engeltjes op mijn schouder! Omstanders die mij onder de boom, diens takken en bladeren uit zagen kruipen, stonden er versteld van dat ik nog leefde.''

Backpacken

Aan het woord is Lucette Houweling (59) uit Zwolle. Ze is een wereldreiziger. Ze grijpt zoveel mogelijk vakanties aan om het schoon der aarde te bekijken. Het liefst begeeft de manager van het Kulturhus in Epe zich dan wandelend door de natuur.

Zo ook deze weken. Lucette heeft drie maanden verlof opgenomen van haar werk in Epe en is voor negen weken vertrokken naar Nieuw-Zeeland. Daar loopt ze in haar eentje, met een backpack, door het natuurschoon. ,,Het is een prachtig land met een overweldigend mooie natuur. Ik ben alleen maar aan het genieten.'' Het is Lucette's manier om weer helemaal op te laden en tot zichzelf te komen.



Afgelopen week beleefde ze echter een hachelijk avontuur, dat ze bijna niet meer had kunnen navertellen. En het enige dat ze daarvoor 'deed' was op een bankje zitten in het park Queen's Gardens in de stad Nelson op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland. ,,Het was mooi weer en ik las een boek in de zon, op een idyllisch wit bankje in het park. Plotseling begon het harder te waaien. Ik keek omhoog naar de grote bomen om mij heen en dacht: die zijn allemaal sterk genoeg.'' Maar dat bleek toch een te optimistische constatering.



Schrammen

Luttele seconden later is Houweling door takken en blad bedolven. Met een grote krak is een pruimenboom als een luciferhoutje geknakt en omgewaaid. De manager van het Eper Kulturhus, nog steeds zittend op het bankje, bevindt zich er precies onder. Enkele tellen later kruipt ze onder de boom vandaan. Omstanders snappen niet dat ze het er levend vanaf heeft gebracht. Lucette schudt het loof van zich af en constateert dat ze slechts een paar schrammen op haar schouderblad heeft.



Zoveel 'geluk', dat maakt dat de plaatselijke pers het verhaal van de nuchtere Houweling optekent. Lucette is voor een dag 'wereldberoemd' in Nieuw-Zeeland. Ze siert met foto, verhaal en op video zelfs de voorpagina van de krant Nelson Mail en diens internetsite. De harde, plaatselijke wind, niet ongebruikelijk in die regio, heeft weer eens voor een bizar verhaal gezorgd.



Hoewel luchtig in haar 'comments' is Houweling flink geschrokken. ,,Ik leef nog, maar het scheelde niet veel. Met dank aan de engeltjes op mijn schouder.'' Om dan snel weer over te gaan tot de orde van de dag: genieten van al het moois dat de natuur van Nieuw-Zeeland te bieden heeft.