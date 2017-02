Waslijst aan vragen over zwijnenraster in Epe

EPE - Met een veertiental vragen en vele subvragen, gaat de VVD het zwijnenkerend raster van de gemeente Epe te lijf. De oppositiepartij wil opheldering en uitleg over het hoe en waarom van met name de aanleg van het tweede deel van het raster, vorig najaar. De vragen volgen op eerdere vragen van de VVD en antwoorden daarop van het college van b en w.

Met de aanvullende vragenlijst gaat de VVD verder in op bekende discussiepunten. Echter, ook stipt de partij saillante nieuwe onderwerpen aan. De VVD constateert bijvoorbeeld dat het gemeentebestuur al opdracht had gegeven aan een aannemer voor de aanleg van de tweede fase van het raster, terwijl de raad nog niet was geïnformeerd over het besluit tot verdere aanleg. In de commissievergadering sprak het college van 'voorbereidende handelingen ter voorbereiding op verdere fasering van het raster', meldt de VVD.

De liberalen stellen dat een akkoord met een uitgebrachte offerte van de aannemer, eerder die dag 'de facto opdracht is gegeven aan plaatsing van het tweede deel van het raster'. Waarom is dat niet verteld in de gemeenteraad 's avonds? Dat wil de VVD graag weten. 'En op de besluitenlijst staat dat op 6 september is besloten tot aanleg van het tweede deel over te gaan. Hoe verhoudt zich dat tot een opdracht die op 1 september is verstrekt aan de aannemer?'

Voorts meldt de VVD dat de aannemer expliciet opdracht heeft gekregen de werkzaamheden in september te starten. 'Heeft de aanwezigheid van bepaalde diersoorten, waaronder de hazelworm, hierbij een rol gespeeld? En zo ja welke?'

De VVD vraagt ook opheldering over overlegmomenten tussen de gemeente Epe en haar gesprekspartners voor het zwijnenraster en wil details weten van de 15 klachten die hebben geleid tot de aanleg van het tweede deel van het raster. Ook snapt de VVD niet waarom de Raad van State onlangs in haar uitspraak repte van een raster 'ten behoeve van faunabeheer, om zwijnen in hun leefgebied te houden'. Veiligheid van inwoners en aanwezigheid van zwijnen in de bebouwde kom waren volgens de informatie van de VVD dé argumenten voor het raster. Tenslotte vraagt de VVD om de inhoud van een jachtovereenkomst met de huidige jachthouder ter plaatse en wil de partij weten hoe de huurprijs en de doelstanden (afschot wild) zich verhouden tot het raster.



Het college van b en w van Epe heeft maximaal dertig dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.