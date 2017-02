Bord voor het nieuwe midden van Nederland in Ermelo

ERMELO - Niemand hoeft straks nog te vragen waar in Ermelo het exacte middelpunt van Nederland ligt. Want op initiatief van de VVV wordt een bord gemaakt dat binnenkort op die plek - in een stuk bos aan de Watervalweg - wordt onthuld.

Dat zegt manager Ronnie Regeling van de VVV Ermelo. ,,We zijn in overleg met de gemeente over wat daar op moet staan, maar het bord komt er voordat het toeristisch seizoen begint.'' Eind vorig jaar werd bekend dat het zwaartepunt (middelpunt) in Ermelo ligt en niet in Putten, zoals jarenlang werd gedacht. Nieuwe berekeningen wijzen dat uit. Het heeft ook te maken met de groei van ons land. Zo is onder meer de Tweede Maasvlakte erbij gekomen. De VVV wil het nieuwe zwaartepunt ook in fietsroutes opnemen.