ERMELO - De bestuurder van de huurauto kon niet verklaren waarom hij een bedrag van 3000 euro verstopt had in de hoofdsteun. De 150 briefjes van 20 trof de politie in de nacht van zondag op maandag aan in een auto tijdens een controle van verdachte voertuigen in Ermelo. Het geld is in beslag genomen.

Duizenden euro's ontdekt in hoofdsteun

