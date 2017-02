Opgelichte ondernemer uit Ermelo kan naar zijn centen fluiten

ARNHEM – Een ondernemer uit Ermelo die 42.000 euro kwijtraakte aan phishing, krijgt zijn geld niet terug. Twee verdachten zijn gisteren in Arnhem vrijgesproken van oplichting en hoeven hem niet schadeloos te stellen.

De ondernemer kreeg in 2013 een e-mail die van de Rabobank leek te komen. Daarin werd een aantal facturen opgevoerd. Mocht er iets niet kloppen, dan moest hij daar melding van maken door ergens op te klikken. Omdat er niets klopte van de facturen, klikte hij het aan. Vervolgens belde hij de bank. Daar hoorde hij dat er helemaal geen e-mail was gestuurd.

Later werd hij zelf gebeld door iemand die zei van de bank te zijn en een beveiligingsupdate te willen doen. In goed vertrouwen gaf hij zijn gegevens, maar even later bleek 43.000 euro van zijn rekening te zijn gehaald. Duizend euro was overgeschreven naar iemand die het terugstortte, met de rest van het geld bleek bij een garage een Mercedes te zijn gekocht.

De auto werd opgehaald door een dertigjarige vrouw uit Oosterhout, maar er was geen bewijs dat ze betrokken was bij de oplichting. Ze werd alleen veroordeeld voor heling en kreeg een werkstraf van zeventig uur. Ook een 27-jarige man uit Sittard, voor wie ze de auto ophaalde, werd vrijgesproken van oplichting.