Stationsrestauratie wordt brug tussen Ermelo en Veldwijk

ERMELO - Om de opening te vieren trakteert Ermelo Centraal de treinreiziger deze week op gratis koffie. De nieuwe stationsrestauratie, die gerund wordt door cliënten van het DagActiviteiten Centrum van landgoed Veldwijk, wordt positief ontvangen.

Initiatiefnemer Hartger van Diest had een rustige start voor ogen, aangezien de officiële opening pas in maart is. De nieuwe horecavoorziening op het station van Ermelo is al aardig bekend. Verschillende mensen nemen een kijkje en zijn verrast als de koffie gratis blijkt.

Kennismaking

,,Er reist hier drieduizend man per dag met de trein en mensen kijken ook naar binnen. Ter kennismaking vragen we de eerste week geen geld voor de koffie en dat doen we ook om te kunnen trainen met onze medewerkers en de nieuwe apparatuur.’’

Verbouwing

De Ermelose ondernemer, die ook groeps- en trouwaccommodatie Hoeve Kindergoed runt, werd door de gemeente en GGZ Centraal benaderd of hij dit project wilde uitvoeren. De werknemers en begeleiding komen van GGZ en Van Diest heeft de hele verbouwing bedacht en laten uitvoeren.

Dag activiteitencentrum

Ben de Kam, medewerker Dag Activiteitencentrum Centraal (DAC), merkt dat werk belangrijk is voor de cliënten, die in de restauratie medewerkers worden genoemd. ,,Het geeft hen structuur en zingeving en ze doen mee met de maatschappij. Vanaf het moment dat ik cliënten ben gaan werven is het enthousiasme heel erg groot. Op dit moment hebben vijftien mensen zich aangemeld. We zijn open van zeven uur tot half één, maar in principe bepalen ze zelf wanneer ze willen werken. Voorlopig zijn er altijd begeleiders aanwezig. Ik hoop dat echt dat deze plek een brugfunctie gaat worden tussen het dorp en het landgoed Veldwijk.’’

Vast

Saskia Keizer (33) uit Harderwijk had dinsdag haar eerste werkdag. Ze is via het DAC ingestroomd en bedient de nieuwe koffiemachine. ,,Koffie zetten lukt al aardig. Ik heb geen horeca-ervaring, maar als receptioniste ben ik wel altijd klantvriendelijk geweest.’’ De gezelligheid bevalt haar goed. ,,Iedereen is heel hartelijk en open. Ik werk nu een paar dagdelen, maar zou hier best voor vast willen werken.’’

Hand- en spandiensten

Ook Jan van der Linden (59) verricht hand- en spandiensten. Als vaste vrijwilliger gaat de Ermeloër hoofdzakelijk de fietsenstalling beheren. ,,Als ik tijd over heb spring ik bij met schoonmaken. Mensen helpen is een hele uitdaging, nadat ik jaren lang bij de plantsoendienst met mijn vingers in de grond heb gegraaid.’’