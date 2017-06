Extra controle op brugspringen

Boete

Waar vorig jaar 'slechts' vijf van die brieven werden verstuurd, staat de teller nu al op acht. Wordt een brugspringer na een waarschuwing nog eens betrapt, dan volgt een boete van 140 euro. Onder zestien jaar geldt een prent van 70 euro.



Levensgevaarlijk

Brugspringen is niet toegestaan: daar is landelijke regelgeving over. ,,Zowel zwemmen rond bruggen en steigers als het springen ervan af is verboden", zegt Vanya Ginsel van het waterschap. ,,Het ziet er stoer uit, maar het is levensgevaarlijk. Zo kunnen er fietsen en palen in het water zitten, met name rond die steigers en bruggen. Je ziet ze alleen niet. Ook zouden er boten voorbij kunnen komen."



Mooi weer

Dat er nu al meer waarschuwingen zijn uitgedeeld dan vorig jaar, heeft volgens het waterschap vooral te maken met het mooie weer van de voorbije weken. ,,Er zijn daardoor meer mensen die verkoeling zoeken in de Oude IJssel, en daarmee meer brugspringers", zegt Ginsel. Om die trend te doorbreken, gaat het waterschap bij warm weer extra controlerondes maken en waarschuwingen uitdelen.



Schoolklas

Het aantal van acht waarschuwingsbrieven had overigens al veel hoger kunnen zijn. ,,We hebben onlangs een hele schoolklas op heterdaad betrapt, met de leraar erbij", zegt Ginsel. ,,Leerlingen zaten op steigerpalen en ze sprongen er ook vanaf. Toen de docent een waarschuwing kreeg, schrok hij zich een hoedje", zegt Ginsel. ,,Er zijn zoveel mensen die de gevaren niet kennen, daarom waarschuwen we eerst."



Waterkwaliteit

Zwemmen in de Oude IJssel is overigens niet verboden. Alleen in de vaargeul en bij bruggen en steigers is het niet toegestaan. ,,Maar wij raden aan om alleen in de officiële zwemwateren te zwemmen", zegt Ginsel. ,,Daar controleren we ook de waterkwaliteit, elders niet. Ons advies: kijk vóór het zwemmen op zwemwater.nl, daar komen geregeld updates op over die waterkwaliteit."



Verdrinking

Wie toch in de vaargeul zwemt, loopt grote risico's. Door de stroming kunnen zwemmers onder water worden getrokken. De voorbije weken verdronken meerdere mensen in de Waal.