Festivals nekken het ouderwetse café in Gelderland en Overijssel

,,Daar waar het steeds beter gaat met restaurants in Nederland, daalt het aantal café's. Het is het gevolg van een combinatie van factoren, die elkaar versterken'', zegt Geijer. ,,Door de invoering van het rookverbod zijn er klanten uit het café verdwenen en hetzelfde geldt voor de verscherpte leeftijdsgrens voor alcoholische dranken. Het aantal festivals in Nederland is enorm gegroeid. Daar gaan vooral jongeren naar toe en die kunnen hun euro's maar een keer uitgeven''.

Meer eten

,,De vergrijzing van Nederland neemt toe, terwijl het publiek van café's in veel gevallen uit een jonger publiek bestaat. En ouderen willen wel uit gaan, maar vooral uit éten gaan. Dus je moet in deze tijd je bedrijf verbreden door ook gerechten aan te bieden, zodat je met een eetcafé of Grand Café begint. Of dat je inspeelt op de festivaltrend, door met een speciale drank met een stand of wagen op zo'n terrein te staan'' .

Tessa Elbers van Buren van Schimmelpenninck uit Deventer bevestigde die ontwikkeling al eerder . ,,Vroeger stonden ze hier rijendik voor de deur om de kroeg in te kunnen, maar die tijd is niet meer.'' Daarom gaat haar bruine kroeg verder als eetcafé.

Rooftop

Volgens Bernadet Naber van Koninklijke Horeca Nederland is er geen reden om te somberen voor café-eigenaren. ,,Eind deze maand komen wij met de uitkomst van een eigen onderzoek onder de werktitel 'Wat wil die gast?', waarin we verschillende concepten presenteren. Iedereen wil graag lekker eten en drinken en zoekt gezelligheid. Dat is van alle tijden en dat blijft. Maar het uitgaanspubliek zoekt naar nieuwe ervaringen, dat blijkt ook uit de ontwikkeling van discotheken in Nederland. Dat aantal is met 23% afgenomen. Mensen gaan nu naar rooftopbars bovenop een hotel of naar een strandpaviljoen. Ze maken andere keuzes.''