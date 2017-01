Bram, Sophie en Levi: deze namen zijn het populairst in het Stentor-gebied

Er blijkt een groot verschil te zijn tussen de provincies. In de provincie Overijssel is de naam Bram voor een jongen en Tess voor een meisje het populairst. In Gelderland werden kinderen in 2016 het vaakst Luuk en Sophie genoemd en in Flevoland werd het meest gekozen voor de namen Levi en Emma.

Meest populaire namen in Overijssel:

Jongens Meisjes 1. Jesse 1. Tess 2. Sem 2. Eva 3. Milan 3. Lauren 4. Daan 4. Lynn 5. Luuk 5. Anna 6. Noud 6. Sophie 7. Jesse 7. Fleur 8. Finn 8. Julia 9. Teun 9. Lieke 10. Gijs 10. Mila

Meest populaire namen in Gelderland:

Jongens Meisjes 1. Luuk 1. Sophie 2. Lucas 2. Anna 3. Finn 3. Lynn 4. Bram 4. Tess 5. Levi 5. Julia 6. Daan 6. Maud 7. Milan 7. Emma 8. Jesse 8. Evi 9. Thijs 9. Lotte 10. Noud 10. Zoë

Meest populaire namen in Flevoland:

Jongens Meisjes 1. Levi 1. Emma 2. Noah 2. Zoë 3. Jan 3. Tess 4. Adam 4. Mila 5. Jayden 5. Yara 6. Liam 6. Julia 7. Finn 7. Olivia 8. Lucas 8. Anna 9. Milan 9. Eva 10. James 10. Lotte

Toegestaan

​Nederlandse ouders hebben veel vrijheden in het uitkiezen van een naam voor hun kind, schrijft de SVB op haar website. Toch worden niet alle namen geaccepteerd. Als er sprake is van een scheldwoord of de naam spottend of ongepast is kan deze geweigerd worden. Zo werd de voornaam 'Dienaar van God' ooit geweigerd als voornaam, en mocht Emile Ratelband zijn dochter niet 'Tsjakkalotje' noemen.