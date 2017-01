Flevoland telt de meeste webwinkels van Nederland

FLEVOLAND - In de provincie Flevoland winkelen mensen graag digitaal: relatief gezien zitten in die provincie de meeste ondernemers met een webshop van het land. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Flevoland zijn 33 webshops per duizend bedrijfsvestigingen gevestigd.

Niet alleen in Flevoland, maar in heel Nederland is het aantal webwinkels vorig jaar gestegen. Telde Nederland in 2015 nog zo'n 24 duizend webwinkels, op 1 januari 2016 waren dit er ruim 32 duizend. Gekeken naar de afgelopen tien jaar is het aantal webwinkels zelfs meer dan verzesvoudigd.

Ook is de omzet van webwinkels is flink gestegen. Volgens het CBS is de omzet van webwinkels (zonder vestigingen in een winkelstraat) in de eerste elf maanden van 2016 bijna een kwart hoger lag dan in dezelfde periode in 2015.

Webwinkels die geen winkelpanden hebben verkopen hoofdzakelijk kleding. Ook huis- en tuinartikelen zijn een vaak geziene specialisatie. De laatste tijd komen er ook steeds meer webshops bij die zich richten op voeding. In verreweg de meeste gevallen gaat het om eenmansbedrijven.

Bekijk hier hoeveel webwinkels er in jouw regio gevestigd zijn: