Glasvezelkabel de grond in in de Noordoostpolder

NOORDOOSTPOLDER - Aan de Ramsweg bij Ens zijn de eerste meters geul gegraven voor glasvezelkabel. Het zijn de eerste meters van 500 kilometer, waardoor straks het hele buitengebied van Noordoostpolder en Urk de beschikking krijgt over breedband internet. FiberFlevo uit Emmeloord legt het netwerk aan.

"Voor ons is dit een bijzondere mijlpaal, die ondanks de kou een feestje waard is. Het is een spannend proces geweest, en nu kunnen we in het gebied laten zien dat het een succes is. In een jaar tijd worden ruim 3000 huishoudens aangesloten. Ook mensen die nog geen abonnement hebben afgesloten, krijgen een aansluiting tot in de meterkast. Dat maakt het voor iedereen mogelijk om later alsnog breedband internet te kiezen'', aldus een woordvoerder van FiberFlevo.

Wethouder Hans Wijnants mocht woensdag samen met aannemer Selecta op de kraan zitten. ''Ook voor mij is dit een belangrijke dag. Als gemeente zijn we in december 2015 gestart met een marktverkenning. Daaruit bleek dat een glasvezelnetwerk in het buitengebied geen droom hoefde te blijven. Het is prachtig dat we vandaag letterlijk de eerste meters maken om mensen in het buitengebied aan te sluiten op snel en betrouwbaar internet. Voor de inwoners en ondernemers in ons mooie buitengebied is dat ontzettend belangrijk. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren en trots dat lokale ondernemers het gaan uitvoeren.''