Huismus verstoort asbestsanering Haf in Lelystad

LELYSTAD - Het Bewonerscollectief Haf in Lelystad luidt de noodklok. De aanwezigheid van de huismus dreigt ernstige gevolgen te hebben voor het saneren van het asbest aan de woningen.

In de Haf zijn inmiddels zeven woningen gesaneerd. Een initiatief van de bewoners zelf, die geen problemen hadden om de daarvoor benodigde 5500 euro op tafel te leggen. Er staan nog 77 woningen in de wijk op het programma. Het idee van het bewonerscollectief was dit voorjaar met de sanering verder te gaan. Met de aannemer waren al afspraken gemaakt. Nu gooit de huismus roet in het eten.

De huismus is een beschermde vogelsoort en de asbestsaneerders hebben daarom een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet nodig. De provincie moet vanaf januari 2017 de regelgeving hierop handhaven.

Uit overleg tussen enkele aannemers, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad over de problematiek is gebleken dat een plan van aanpak nodig is om een ontheffing te krijgen. De aannemer zal nu met behulp van deskundigen dit voorjaar twee weken onderzoek doen om vast te stellen waar en hoeveel huismussen er in de wijk voorkomen. Het bewonerscollectief gaat ervan uit dat die ontheffing er wel komt. Maar dan nog is de aannemer heel erg beperkt in de tijd dat hij kan werken. In het broedseizoen mag dat niet, in de wintermaanden kan dat niet vanwege de beschermde kleding en persluchtmaskers, die de saneerders moeten dragen. In de praktijk betekent dat er maar drie maanden per jaar gewerkt kan worden'', aldus Van 't Veld, die erop wijst dat alle woningen in Nederland voor 1 januari 2024 gesaneerd moeten zijn. ''Op deze manier wordt 2024 nooit gehaald. De ene overheid zegt: je mag maar drie maanden per jaar werken. De andere zegt: voor 2024 moet je klaar zijn. Wat de oplossing is? Ik zou het niet weten.''