SWIFTERBANT - Ze staan voor heel veel open bij kerkcentrum De Hoeksteen in Swifterbant. Zeker als het geld oplevert, want de beheerder is destijds de wacht aangezegd omdat hij niet meer betaald kon worden. Dus als een plaatselijk bedrijf dat attracties verhuurt, springkussens in de kerk wil zetten, dan kan dat. "Als het zondag maar weer weg is", zegt vrijwilliger Theo Koppejan, die de taken van de voormalige beheerder op zich heeft genomen.

Kerk Swifterbant even kinderparadijs

