Protest tegen laag vliegverkeer groeit

LELYSTAD / DALFSEN - De zorgen over de ontwikkeling van Lelystad Airport in Overijssel nemen snel toe. De petitie die door de actiegroep Hoog Overijssel is gelanceerd, heeft al 6500 handtekeningen opgeleverd. Het lokaal bestuur wordt wakker en steunt de actiegroep. Het Twentse CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stelt Kamervragen.

Omtzigt wil dat de belangen van de inwoners van Overijssel worden meegewogen en dat de aanvliegroutes richting Lelystad hoger worden. Hij is van mening dat de inwoners van Overijssel niet zijn geïnformeerd en geen kans hebben gehad om hun zegje te doen. "Voor zover ik het nu kan zien, zijn de inwoners voor het blok gezet en was van open vizier bij de overheid geen sprake."

Hogere aanvliegroutes

Het Tweede Kamerlid bepleit hogere aanvliegroutes. Hij is van mening dat dit mogelijk is zonder dat de opening van het uitgebreide vliegveld vertraging oploopt. Vanaf 2019 wordt Lelystad een vakantievliegveld met vluchten richting Europese bestemmingen. Hoewel de oostelijke provincies ervoor hebben gepleit dat vliegtuigen van en naar Lelystad op minimaal 6.000 voet (1,8 kilometer) hoogte boven het ‘oude land’ vliegen, gaat dat volgens de minister niet lukken.



Dat is vooral nadelig voor Salland, het Vechtdal, Zwolle en Kampen. ,,De daling wordt boven het oude land al ingezet, waardoor het niet lukt om boven de 6.000 voet te blijven. De wens was juist om pas boven Flevoland onder die hoogte te duiken. Dat is helaas niet mogelijk”, aldus secretaris Johan Weggeman van de Alderstafel Lelystad, het adviesorgaan waarin rijk, Luchtverkeersleiding Nederland, vliegveld en betrokken provincies en gemeenten afspraken maakten over aanvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Een van de vragen die de CDA'ers aan de minister stellen is of het klopt dat in de Alderstafel Overijssel niet vertegenwoordigd was.



Vrachtwagengeluid

,,Die vliegtuigen komen op 1 tot 2 kilometer hoogte over ons heen. Dat is véél te laag”, zegt Hadriaan van Nes, KLM-piloot uit Dalfsen en mede-oprichter van de Actiegroep Hoog Overijssel. ,,Het geluid is te vergelijken met een vrachtwagen die op zestig meter afstand hard voorbij komt rijden. Wij willen dat de Airbussen en Boeings straks op minimaal 2 kilometer hoogte over komen vliegen, zodat we minder overlast hebben.”



Verzet

Hoewel al sinds 2014 duidelijk is dat vliegtuigen richting Lelystad onder de twee kilometer over het oude land scheren, schrikken burgers en gemeenten nu pas wakker en groeit het verzet snel. ,,Lange tijd voelden we ons een roepende in de woestijn", zegt Van Nes. ,,Maar nu – net op tijd – worden burgers en gemeenten in het oosten wakker en beseffen ze welke ellende ons boven het hoofd hangt.” Volgens Omtzigt valt het late verzet de burgers en gemeenten moeilijk te verwijten. "Dit gebied is niet meegenomen en de inwoners wisten nergens van. Bovendien zijn de aanvliegroutes pas ingetekend nadat de milieu-effectrapportage is gedaan."



De provincie Overijssel kent de groeiende zorgen bij burgers en gemeenten en heeft die onder de aandacht gebracht van het ministerie en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). ,,Ook nu de plannen al in een vergevorderd stadium zijn, willen we dat de zorgen van onze burgers serieus worden genomen”, aldus woordvoerder Rob Heetland. LVNL moet de definitieve 'luchtverkeersdienstverlening' voor Lelystad Airport voor de zomer klaar hebben.