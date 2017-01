Studenten oefenen een noodlanding op het water

LELYSTAD - De afdeling Luchtvaartdienstverlening van MBO College Lelystad organiseerde een speciale clinic voor de studenten Luchtvaartdienstverlening en Toerisme & Recreatie.

In zwembad De Koploper in Lelystad kregen de toekomstige stewards, stewardessen en frontofficemedewerkers te maken met een gesimuleerde noodlanding op het water (ook wel bekend onder de naam ditching). De bedoeling is om studenten voor te bereiden op een eventuele noodlanding op het water. Daarnaast kregen de studenten ook les in de grondbeginselen van het reddend zwemmen. Een goed initiatief volgens sportdocent Anne-Gjalt Olivier: ''Je gaat ervan uit en je hoop dat het nooit zover komt. Maar toch is het goed om je op alle scenario’s voor te bereiden. Met deze ervaringen zijn onze studenten beter voorbereid op de omstandigheden bij een eventuele evacuatie. Het is bijvoorbeeld al heel anders om met je kleren aan in het water te belanden, omdat alles veel zwaarder en lastiger gaat.''

De clinic ditching bestaat uit een theoretische voorbereiding en een praktijkdeel. Tijdens de voorbereiding krijgen de studenten informatie over onderkoeling, krijgen ze uitleg over verschillende technieken om warmte vast te houden en leren ze omgaan met (paniek) reacties van mensen die in het water terecht komen. Het praktijkgedeelte bestaat uit verschillende oefeningen zoals: leren zwemmen met een zwemvest, het redden van een drenkeling en het oefenen met een reddingsvlot (raft). Tijdens het zwemmen hadden de studenten hun gewone kleren aan om te ervaren hoe lastig het is om met natte, zware kleding aan handelingen in het water te verrichten.