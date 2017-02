Video | Met boswachter op inspectie door Oostvaardersplassen

LELYSTAD - Iedere dag stapt de boswachter van de Oostvaardersplassen in de auto voor een inspectieronde door het 6000 hectare grote natuurgebied. Doel van de ronde: bekijken welke grote grazers te verzwakt zijn om de winter door te komen en die afschieten voor ze lijden. Jan Griekspoor, boswachter bij Staatsbosbeheer neemt ons mee op een van zijn dagelijkse rondes langs de pakweg 3000 edelherten, bijna 1000 konikpaarden en circa 180 heckrunderen.

Het is een zachte winter. Er is voedsel in overvloed. Ook een leek kan zien dat de dieren er ontspannen en weldoorvoed bij staan. De edelherten, konikpaarden en heckrunderen maken met hun graaswerk van het natuurgebied tussen Lelystad en Almere een vogelparadijs. Juist als de auto van de boswachter passeert stuift een toom ganzen op, opgejaagd door de zeearend die voorbij suist of de vos. Of misschien wel door allebei.

Komende woensdag nemen Provinciale Staten in Flevoland een besluit over het beheerbeleid in de Oostvaardersplassen. SGP en VVD hebben een initiatiefvoorstel ingediend, waarmee ze pleiten voor fors minder grote grazers. Tegelijkertijd willen ze het gebied aantrekkelijker maken voor bezoekers. Griekspoor wijst erop dat minder grote grazers snel gevolgen zal hebben. Zeker ook voor de pakweg dertig beschermde vogelsoorten die het gebied herbergt. Zonder de grote grazers neemt riet het gebied al snel over en dat is een stuk minder aantrekkelijk voor bijvoorbeeld de duizenden ganzen die nu naar de Oostvaardersplassen komen.

Tijdens de inspectieronde tuurt Griekspoor regelmatig door zijn verrekijker. Hij geniet van het leven in het gebied. Van de vos, die brutaal voor de auto oversteekt, de edelherten die fier op hun poten staan en de heckrunderen die onverstoorbaar aan het grazen zijn. In de verte klinkt een raaf en ook de ganzen laten duidelijk horen dat ze er zijn.

In een doorsnee winter wordt in de Oostvaardersplassen ongeveer een kwart van de kuddes afgeschoten. Het dodenaantal varieert ruwweg van 800 tot 1200, waarvan het merendeel edelhert. Deze winter kreeg nog geen enkel paard of rund de kogel. Ongeveer 180 redelijk jonge edelherten zijn de afgelopen maanden 'vroeg-reactief beheerd', ofwel geschoten. Vandaag heeft Griekspoor zijn buks niet hoeven gebruiken. Vindt hij niet erg. Voor de boswachter blijft het een vreemd idee dat hij dagelijks op zoek dient te gaan naar dieren die hij moet doden, voordat sprake is van mogelijk lijden. Het zijn trouwens meestal mannetjes die worden geschoten, weet Griekspoor. "De natuur heeft het nu eenmaal zo geregeld dat de vrouwtjes zich onder de allerzwaarste omstandigheden het beste kunnen redden. Inderdaad, het sterke geslacht."