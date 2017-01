Gemeente Kampen praat buurt bij over gifgrond

KAMPEN - De gemeente Kampen wil op korte termijn een bijeenkomst houden voor omwonenden van parkeergarage Buitenhaven. Dat kondigde wethouder Geert Meije ring gisteravond aan in een commissievergadering.



De gemeente wil de buurt bijpraten over de bouwstop en de gezondheidsproblemen van de medewerkers van heibedrijf Van Dieren. „Ik hoop dat de arbeidsinspecteur en de GGD erbij zullen zijn.”

Klachten

Meijering ‘schrok zich rot’ toen hij gistermorgen in deze krant las over de klachten van drie medewerkers van Van Dieren. Zij plassen bloed, braken en hebben diarree. Vervuilde grond en vervuild grondwater zouden de oorzaken zijn. Inspectie SZW onderzoekt de klachten, tot die tijd ligt de bouw stil.

Was dit te voorkomen?

De politiek in Kampen maakt zich grote zorgen over de kwestie. „Dit lijkt op een scenario dat slecht afloopt”, zei Jan Willem Schutte (ChristenUnie). Belangrijkste vragen: was dit te voorkomen geweest en hoe nu verder? Naar dat eerste wordt nu onderzoek gedaan en ook dat tweede is nog onduidelijk, zei Meijering. Zeker is dat het heiwerk voor de parkeergarage nog niet klaar is.