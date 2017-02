Ambelt blijft in Hardenberg

HARDENBERG - De Ambelt in Hardenberg wordt niet overgenomen door het Vechtdal College. In plaats daarvan komt de vmbo-school voor speciaal onderwijs onder de vleugels van Openbaar Onderwijs Zwolle en omstreken.

Op de Ambelt-locatie aan de Piet Heinstraat in Hardenberg volgen zeventig leerlingen onderwijs. De technische vakken en het VMBO-examen doen ze op het naburige Vechtdal College.

Overname

De Zwolse onderwijsinstelling voerde overnamegesprekken voor haar Hardenbergse school met het Vechtdal College, onderdeel van de Landstede Groep. Dat gebeurde in het kader van het project Ambelt Kiest Koers, waarbij het speciaal onderwijs van de instelling overgedragen wordt aan de samenwerkingspartners. Vanwege teruglopende leerlingenaantallen en het landelijke invoering van passend onderwijs heeft de instelling besloten zoveel mogelijk schoollocaties te laten integreren met reguliere onderwijspartners. In juli vorig jaar maakten de beide onderwijsinstellingen bekend dat het Vechtdal College het speciaal onderwijs van de Ambelt in Hardenberg wilde overnemen. ,,In het belang van leerlingen, het behoud van expertise en passend onderwijs dicht bij huis is gekozen voor een lokale partner waarmee al lang een samenwerking bestaat", zei Maarten Faas, voorzitter van het college van bestuur van De Ambelt, bij de bekendmaking van het voornemen.

Draagkracht

Het overnamegesprek tussen de Ambelt het het Vechtdal College in Hardenberg is uiteindelijk afgeketst op een gebrek aan draagkracht. Zowel bij de Landstede Groep, waar het Vechtdal College onderdeel van uitmaakt, als in het samenwerkingsverband Hardenberg waarin de regionale scholen voor voortgezet onderwijs samen het Passend Onderwijs uitvoeren, bleek er niet voldoende draagvlak te bestaan. ,,Dat heeft vooral te maken met verschillen van inzicht over de formatie en leerlingenprognoses", legt Aernoud Hoogendijk, regiodirecteur van de Ambelt uit. Hij benadrukt dat er zeker nog doorgepraat wordt met het Vechtdal College en de overige scholen in het Hardenbergse samenwerkingsverband. ,,Het gesprek duurt voort."

Leerlingen

Voor de ouders en de leerlingen van de Ambelt in Hardenberg heeft het mislukken van de overnamegesprekken geen gevolgen. De locatie Hardenberg van de Ambelt blijft onderdeel van de Zwolse instelling voor speciaal onderwijs. Ook nieuwe leerlingen kunnen zich gewoon aanmelden bij de Ambelt in Hardenberg.