Gerrie Kleene voert boeren in het Vechtdal aan

BALKBRUG - Gerrie Kleene uit Balkbrug trekt de kar voor de gefuseerde afdeling Vechtdal van LTO Noord. Ze vertegenwoordigt daarmee bijna 800 leden uit de agrarische sector in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg.

Melkveehoudster Gerrie Kleine runt samen met haar man en zoon een agrarisch bedrijf waar 110 koeien gemolken worden. Ruim vier jaar geleden begon ze als bestuurslid bij de Hardenbergse afdeling van LTO Noord. In 2015 is besloten te fuseren met de afdelingen van Ommen en Dalfsen. Afgelopen december is het definitief geworden.



Expertise

De afdeling Vechtdal telt bijna 800 leden. Kleene schat dat ongeveer de helft van de agrariërs is aangehaakt bij LTO. „Voor de openingsavond voor genodigden heb ik het trendbureau Overijssel gevraagd meer cijfers en gegevens over de agrarische sector. Deze provincie heeft namelijk 24 Natura 2000-gebieden, dat vereist wel bijzondere expertise. Alleen in het Vechtdal zijn er al drie.”

Kleene heeft voor het agrarisch gehoor van volgende week twee andere ‘nieuwkomers’ in LTO-besturen gestrikt. Jakob Bartelds is net een half jaar voorzitter van LTO Noord en Marc Calon is per 1 januari gestart als voorzitter van LTO Nederland. „Bedoeling is dat zij ook echt aan de tand gevoeld worden en van de achterban te horen krijgen wat ze voor hun kunnen gaan betekenen. Het moet niet zo zijn dat de leden er voor het bestuur zijn. Het bestuur is er juist voor de leden.”