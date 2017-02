Blowverbod breidt uit naar APV Ommen en Hardenberg

OMMEN/HARDENBERG - Openlijk drugsgebruik in Ommen en Hardenberg moet verboden worden. Een artikel van die strekking willen de twee gemeentes opnemen in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Het wordt ook wel 'blowverbod' genoemd.

Hiermee wordt de APV van de beide gemeentes op dit vlak gelijkluidend met die van Dalfsen, een wens die in het overleg tussen de burgemeester, politie en het openbaar ministerie naar voren is gekomen.

Toen het blowverbod in Rotterdam werd ingevoerd, zijn er rechtszaken geweest omdat dit verbod ingaat tegen het in de Opiumwet opgenomen gedoogbeleid dat gebruik van softdrugs mogelijk maakt. De Hoge Raad heeft bepaald dat het blowverbod niet strijdig is hiermee omdat de bepaling in de APV gericht is op handhaving van de openbare orde.

Opiumwet

In de APV wordt het opgenomen als een verbod op openlijk druggebruik. Het is verboden op of aan de weg, op een voor het publiek toegankelijke plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen danwel voorbereidingen daartoe te verrichten.

In de toelichting wordt uitgelegd dat het gebruiken van (hard)drugs in het openbaar gevoelens van onbehagen en onveiligheid kan veroorzaken bij het publiek. Met dit artikel in de hand kan de politie gebruikers aanhouden, of deze van bepaalde plekken wegsturen. Ook kan de politie de drugs of hulpmiddelen voor gebruik hiervan in beslag nemen.

HALT

Behalve dat de politie zo de openbare orde beter kan handhaven, geeft het agenten op de straat ook de mogelijkheid om jeugdige overtreders door te sturen naar bureau HALT.

In de gebiedsscan van het team Vechtdal van politie IJsselland voor 2016 werd geconcludeerd dat het middelengebruik onder de jeugd steeds meer algemeen geaccepteerd wordt en dat er een lichte toename van het bezit van harddrugs te zien is.

Met de wijziging van de APV, waarover binnenkort door de gemeenteraden van Ommen en Hardenberg besloten moet worden, krijgt de politie meer armslag om op te treden.