De verkiezingen zijn 15 maart, maar voormalig Hardenberger Wim heeft al gestemd

DUBLIN / HARDENBERG - Hij is misschien wel de allereerste Tukker die heeft gestemd. De verkiezingen zijn pas op 15 maart, maar omdat de voormalig Hardenberger Wim Meijer (55) in het buitenland woont, kon hij vervroegd zijn stem uitbrengen.

Zijn familie komt uit Enschede en Borne. ,,Mijn opa was kapper Meijer, zijn zaak was gevestigd op de hoek van de Hogelandsingel en de Heutinkstraat in Enschede. Hijzelf was één van de oprichters van Vogido, dat destijds in zijn zaak is opgericht."

Al 20 jaar weg, toch stemmen

Zelf ging Meijer als kind naar de Kardinaal Alfrinkschool op de Wesselerbrink. Later woonde hij onder meer in Hardenberg. Tegenwoordig is hij inwoner van Dublin noemen. Hij werkt als professor microbiologie aan de University College Dublin. Liefst 20 jaar al centreert zijn leven zich in de Ierse hoofdstad, maar toch maakt hij graag gebruik van zijn stemrecht in Nederland.

Opkomen voor familie

,,Ik voel me nog erg verbonden met Twente. Mijn familie komt er vandaan, velen van hen wonen er nog. En mijn partner woont in Enschede. Zelf wil ik na mijn pensioen graag terug naar Nederland. Om die redenen vind ik het belangrijk om van mijn stemrecht gebruik te maken. Dit is nog steeds mijn land."

CDA

Hij maakt er geen geheim van waarop hij heeft gestemd. ,,Pieter Omtzigt van het CDA. Ja, een Tukker. Hij krijgt mijn stem niet zozeer omdat hij uit Twente komt, maar vooral omdat hij zich inzet voor Europese Zaken en ik pro-Europa ben. De universiteit waar ik werk, krijgt Europees geld. Ook studeren en werken er veel mensen van buiten Ierland. Dat vrije verkeer van mensen is een groot goed en wordt mogelijk gemaakt door de EU."

Artikel gaat verder onder de foto. Gebruikt u de Tubantia-app? Klik dan hier.

Een andere reden voor Meijer om op CDA te stemmen, is dat die partij wil investeren in defensie.



,,De EU onze vrede. Het is op dit moment ondenkbaar dat er in Europa een oorlog uitbreekt. Maar er zijn wel spanningen. Neem Poetin. Met hem aan de macht in Rusland weet je het nooit. Ik vind het belangrijk dat er in ieder geval een fatsoenlijk leger is met modern materieel, ook voor het geval onze militairen naar veiligheidsmissies in bijvoorbeeld Mali gaan. Dat is meteen een reden waarom ik CDA verkies boven D66. Alexander Pechtold neemt defensie niet serieus."

Stem deels vanwege dochter

En er is nog een reden waarom hij op Omtzigt stemt: ,,Vanwege zijn kritiek op de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA). Mijn dochter Eveline is zzp'er en heeft last van die wet."



In het verleden stemde hij ook wel eens VVD. ,,Maar mijn liefde voor Mark Rutte is een beetje bekoeld. Ik stem in ieder geval altijd op een partij die een beetje in het midden van het politieke spectrum zit. Aan populisten met al hun ongein, zoals Geert Wilders die uit de EU wil stappen, heeft dit land niets." Zijn stembiljet is woensdag op de post gegaan.



Rompslomp

Stemmen vanuit het buitenland is nog een heel gedoe. ,,Je moet je ver voor de verkiezingen registreren in Den Haag. Vervolgens krijg je een 'briefstembewijs' opgestuurd plus een oranje envelop. Dat 'briefstembewijs' is echter niet je stembiljet. Pas als je ingevulde en ondertekende 'briefstembewijs' goed en wel in Den Haag is aangekomen, krijg je jouw stembiljet toegestuurd. Dat kun je vervolgens in die oranje envelop naar Den Haag sturen."

Ingevulde biljetten van Nederlanders in den vreemde tellen dus als stemmen van inwoners van de gemeente Den Haag. Vrijdagmiddag hadden volgens een woordvoerster in de hofstad 72.423 Nederlanders in het buitenland aangegeven van hun stemrecht gebruik te willen maken. Hoeveel daarvan hun biljet al hebben opgestuurd - en of Meijer de allereerste Nederlander is die heeft gestemd - is niet bekend.



,,Ik was er in ieder geval vroeg bij. Dat moest wel. Want als je je nu als 'buitenlander' nog wilt registreren, ben je te laat."