Live | Verdachte ontvoering Insiya wilde radeloze vader 'alleen helpen'

DEDEMSVAART/ AMSTERDAM - Twee mannen die betrokken waren bij de ontvoering van de 2-jarige peuter Insiya, eind september in Amsterdam, staan vandaag voor de rechter. Het gaat om de 47-jarige Robert B. en de 59-jarige Frederik S. die tot voor kort in Dedemsvaart woonde. De zitting is pro forma, de inhoudelijke behandeling vindt later plaats. Verslaggever Victor Schildkamp twittert vanuit de rechtszaal.

Justitie heeft in totaal acht verdachten op het oog die bij de ontvoering zijn betrokken. Tot nu toe zijn vier mensen aangehouden, waarvan Robert B. en Frederik S. vastzitten. Het Openbaar Ministerie is niet van plan om beide verdachten voorlopig vrij te laten.



De advocaten van Frederik S. en Robert B. stellen dat hun cliënten alleen maar een radeloze vader wilden helpen. Shezad H. zou in alle staten zijn geweest nadat moeder Nadia haar dochter een paar maanden geleden meenam.



Frederik S. coördineerde de ontvoering. ,,Hij dacht met een goede zaak bezig te zijn, een radeloze vader helpen'', zegt zijn advocaat. ,,Hij geloofde in de liefde van een vader voor zijn kind.'' De raadsman wil daarom opheffing van de voorlopige hechtenis van S. Hij wijst erop dat Frederik zorg draagt voor zijn autistische zoon en daarom niet zal vluchten.



Ook Robert B. dacht met een legale actie bezig te zijn. Volgens zijn advocaat veronderstelde hij dat de moeder het meisje onrechtmatig had meegenomen. Hij zou zelfs niet hebben geweten bij een ontvoering te zijn betrokken en stelt dat er juist tegen hem geweld is gebruikt door de familie van Insiya en de buurman die hem overmeesterden.



De officier van justitie gelooft er niks van. ,,Zeker Frederik S, die in het verleden politieman was, had kunnen weten dat een ontvoering niet de juiste manier was.'' Volgens het OM zou Frederik S. bovendien een beloning van 40.000 euro krijgen. Robert B. - die tijdens de ontvoering volgens het OM het meeste geweld gebruikte - had tiewraps en een stroomstootwapen bij zich.



Vader Shezad H. wordt gezien als opdrachtgever van de ontvoering. Hij zit nu met zijn dochtertje Insiya in India. Het wordt lastig hem naar Nederland te halen. Het uitleveringsverdrag dat er ligt, biedt hiertoe onvoldoende mogelijkheden.

Stroomstootwapen en pepperspray

Beide mannen zouden 29 september aan de Anfieldroad in Amsterdam de kleine Insiya uit handen van haar oma en tante hebben weggerukt, onder bedreiging van een stroomstootwapen en pepperspray. Bij de ontvoering is het nodige geweld gebruikt.



Een buurman kwam op de commotie af en wist een van de beide ontvoerders ter plekke te vloeren. De ander werd later opgepakt. Bij de kidnap was nog een derde verdachte betrokken. In totaal werden vier mannen aangehouden voor de ontvoering van Insiya. Insiya woonde in Hoofddorp bij haar moeder Nadia Rashid.



India

De kidnap is uitgevoerd in opdracht van Insiya's vader, de rijke Shezad Hemani die het meisje naar India liet brengen. Daar woont ze nu, bij haar vader. Justitie probeert een oplossing te vinden. Beide ouders beschuldigen elkaar ervan niet goed voor Insiya te zorgen en leugens te verspreiden.

