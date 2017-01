Verdachte ontvoerders Insiya blijven voorlopig vastzitten

DEDEMSVAART/ AMSTERDAM - Twee mannen die betrokken waren bij de ontvoering van de 2-jarige peuter Insiya, eind september in Amsterdam, blijven voorlopig vastzitten. De Amsterdamse rechtbank besliste dit vandaag in een pro-forma zitting. De 47-jarige Robert B. en de 59-jarige Frederik S., die tot voor kort in Dedemsvaart woonde, zouden vluchtgevaarlijk zijn. Tijdens de zitting stellen hun advocaten dat de mannen alleen maar de vader van Insiya wilden helpen.

Justitie heeft acht verdachten van de ontvoering op de korrel, waaronder vader Shezad H. Tot nu toe zijn vijf mensen aangehouden, waarvan Robert B. en Frederik S. daadwerkelijk vastzitten. Frederik S. wordt gezien als de coördinator van de zeer professionele ontvoering. De kidnap werd uitgevoerd door drie mannen, inclusief verdachte Robert B. Ook de dochter van Frederik S. is een van de verdachten.



De advocaten van Frederik S. en Robert B. stellen dat hun cliënten alleen maar een radeloze vader wilden helpen. Shezad H. was in alle staten nadat moeder Nadia hun dochter eerder had meegenomen.



Autistische zoon

Frederik S. coördineerde de kidnap van afgelopen september. ,,Hij dacht met een goede zaak bezig te zijn, een radeloze vader helpen'', zegt advocate Nancy Dekens. ,,Hij geloofde in de liefde van een vader voor zijn kind.'' De raadsvrouw wil daarom opheffing van de voorlopige hechtenis van S. ,,Frederik draagt zorg voor zijn autistische zoon en zal daarom niet vluchten.''



Ook Robert B. dacht dat het een legale actie was. Volgens zijn advocaat veronderstelde hij dat juist de moeder het meisje onrechtmatig had meegenomen. Hij zou zelfs niet hebben geweten betrokken te zijn bij een ontvoering. Ook vindt hij dat er juist tegen hem geweld is gebruikt door de familie van Insiya en de buurman die hem overmeesterden.



Geweld

Officier van justitie Maaike van Kampen gelooft er niks van. ,,Zeker Frederik S, die in het verleden politieman was, had kunnen weten dat een ontvoering niet de juiste manier was.'' Robert B. - die tijdens de ontvoering volgens justitie het meeste geweld gebruikte - had tiewraps en een stroomstootwapen bij zich.



Wanneer Robert B. het woord krijgt, klaagt hij dat hij niet bij zijn geld kan. Hij moet namelijk hoognodig geld overmaken naar zijn vrouw en kind in Colombia.



Vader Shezad H. wordt gezien als opdrachtgever van de ontvoering. Hij zou tienduizenden euro's hebben betaald voor de klus. Hij zit nu met zijn dochtertje Insiya in India. Het wordt lastig hem naar Nederland te halen. Het uitleveringsverdrag dat er ligt, biedt hiertoe onvoldoende mogelijkheden.



De moeder zou het meisje eerder hebben ontvoerd uit India om haar naar Nederland te brengen. Volgens de advocaat van moeder Nadia Rashid is dit echter grote onzin. ,,We hebben geen enkele gerechtelijke stukken waaruit blijkt dat de vader recht heeft op het kind.''



Ontvoering

Robert B. en Frederik S. zouden 29 september aan de Anfieldroad in Amsterdam de kleine Insiya uit handen van haar oma en tante hebben weggerukt, onder bedreiging van een stroomstootwapen en pepperspray. Bij de ontvoering is het nodige geweld gebruikt.



Een buurman kwam op de commotie af en wist een van de beide ontvoerders ter plekke te vloeren. De ander werd later opgepakt. Bij de kidnap was nog een derde verdachte betrokken. In totaal werden vier mannen aangehouden voor de ontvoering van Insiya. Insiya woonde in Hoofddorp bij haar moeder Nadia Rashid.



Beide ouders beschuldigen elkaar ervan niet goed voor Insiya te zorgen en leugens te verspreiden.



De zaak gaat 29 maart weer verder.