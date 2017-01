Vier jongens uit ijskoude Dedemsvaart gered

DEDEMSVAART - Twee jongens zakten door het ijs van de Dedemsvaart. Twee vrienden die hen te hulp wilden komen zakten vervolgens ook door het ijs. Ze zijn alle vier uit het ijskoude water gered. Een van de jongens is met onderkoelingsverschijnselen naar per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De opgeroepen traumahelikopter hoefde niet in actie te komen.

Een groep jongeren was gezellig bij elkaar toen twee jongeren besloten het bevroren water van de Dedemsvaart op te gaan ter hoogte van nummer 110. Deze jongeren gingen verder richting het oosten waar het ijs schijnbaar dunner was. Deze twee jongens zakten door het ijs ter hoogte van autobedrijf Thalen. Een andere jongen rende terug naar de woning waar de rest zat met de boodschap dat zijn vrienden door het ijs waren gezakt.



Redden

De hele groep spoedde zich naar buiten en rende naar de plek des onheils om de drenkelingen te redden. Twee van de jongens wilden proberen om via het ijs de jongens die aan de andere kant van het water dreven te bereiken maar zakten ook al snel door het ijs. Alle jongens zijn door omstanders de kade opgeholpen waarna zij werden opgevangen in een andere woning aan de Moerheimstraat.



Alle drenkelingen; vier jongens uit Dedemsvaart in de leeftijd van 16 en 17 leken er met een nat pak vanaf te komen. Uiteindelijk is één persoon alsnog per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis met ernstige onderkoelingsverschijnselen en mogelijk shock.



De rest van de jongeren is hierna terug gegaan naar de woning waar zij eerder verbleven om het incident te bespreken met de anderen en de politie.