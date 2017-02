‘Gast! Doe effe normaal man!’, overvaller neemt de benen

HARDENBERG - Erwin Schuldink stond in de rij voor de kassa toen de Spar werd overvallen door een man met een slagersmes. Hij verjoeg de overvaller en zette de achtervolging in.

De inwoner van Rheeze was donderdagavond hoofdrolspeler tijdens een overval op de supermarkt van de familie Pierik aan het Jupiterplein in het Hardenbergse Heemse. Schuldink wachtte op zijn beurt bij de kassa, toen een man met capuchon voor hem een groot mes met een lemmet van zeker 30 centimeter trok en de caissière bedreigde. ,,Hij legde eerst een rolletje drop op de toonbank en toen kwam ineens dat mes. Had-ie in zijn mouw. Hij wenkte dat de verkoopster dichterbij moest komen. Maar zij deinsde terug, drukte op een knop en riep via een microfoon die ze om had een collega.’’

Dat had ook anders af kunnen lopen

‘Gast! Doe effe normaal man!’ riep Schuldink, waarop de overvaller meteen het hazenpad koos. Hij zette onmiddellijk de achtervolging in; door de schuifdeuren, over het aanpalende grasveld een donker steegje in. Daar hield de student Human Resource Management (HRM) in. ,,Ineens kreeg ik het besef: Erwin niet doen. Want dit had natuurlijk ook heel anders kunnen aflopen. Hij was bloedrap op z’n mooie Adidassportschoenen. Achteraf had ik ‘m bij de deur van de supermarkt al met een vliegende tackle kunnen vloeren. Of eerder nog bij de kassa. Bats, ik had ‘m zo op z’n kop kunnen houwen.

Kratje bier

Een dag later is supermarkteigenaar Klaas-Peter van Houten zo blij met de ‘Doe effe normaal-actie’ van Schuldink dat hij de held spontaan een kratje bier als dank overhandigt. Uiteraard is de overval hét gesprek van de dag in de wijk. De buurt waarschuwde elkaar vrijdagavond via WhatsApp en organiseerde een vergeefse klopjacht. Vandaag komen vaste klanten komen het personeel sterkte wensen.

Burgemeester Peter Snijders kwam ook langs om de betrokkenen (waaronder oud-eigenaar Gerrit Pierik) een hart onder de riem te steken. ,,Gelukkig gebeurt dit niet vaak in Hardenberg’’, aldus Snijders. ,,Dat willen we graag zo houden.’’ Buiten zoeken agenten in de perken naar het steekwapen.

Geen oog dicht gedaan

Erwin Schuldink zegt prima te hebben geslapen, de hevig geschrokken caissière deed bijna geen oog dicht en heeft een dagje vrij gekregen. Supermarkteigenaar Van Houten, getrouwd met Inge Pierik, zegt vooral woedend te zijn.