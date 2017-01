article

HARDENBERG - In het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg wordt het mogelijk om met behulp van een 'signing tablet' een handtekening te zetten op de digitale geboorteakte, waardoor de aangifte in één keer gedaan kan worden. Sinds december 2015 was het al mogelijk om online aangifte te doen van geboorte.

Geboorteaangifte vanuit kraambed Röpcke Zweers Hardenberg

