Grote brand bij restaurant de Troubadour in Hardenberg

HARDENBERG - Dinsdagavond brak er brand uit in de kantoorruimte van het restaurant. Wat begon met wat rook op de bovenverdieping veranderde in een uitslaande brand. De burgemeester is ter plekke poolshoogte gaan nemen.

Wat de oorzaak was van de brand en of er gewonden zijn is nog onbekend. Buurtbewoners van een appartementencomplex die in de rook zaten worden opgevangen in een horecagelegenheid. Dit appartementencomplex is ontruimd. Vele inwoners van Hardenberg kijken van een afstand toe hoe de brandweerlieden de brand blussen.



Enkele getuigen geven op social media beelden vrij van de brand.



Grote brand in #Hardenberg aan de Voorstraat 52. Opgeschaald naar GRIP 1. Voorlichting gaat ter plaatse. — VRIJsselland.nl (@VRIJsselland) February 21, 2017

