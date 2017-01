Klaar voor het ijs (als het komt)

DEDEMSVAART - Je kunt maar beter niet te laat zijn als er natuurijs komt. Reden waarom Jan van der Graaf uit Dedemsvaart het hele weekeinde druk is met het slijpen van schaatsen.

De dier- en ruitersporthandel De Molen van Jan van der Graaf in Dedemsvaart is een van de locaties in het Vechtdal waar schaatsen kunnen worden geslepen. Van der Graaf, zelf ook fervent schaatser, heeft na de eerste geruchten omtrend natuurijs de schaatsliefhebbers maar opgeroepen om de ijzers te komen laten slijpen. "Ze kunnen maar beter op tijd komen, dan zijn ze klaar als het ijs er ligt. Bovendien voorkomt het misschien dat ik hier tot drie uur in de nacht sta te slijpen".

Zijn actie via sociale media om in dit weekeinde de schaatsen te brengen op vrijdag en zaterdag heeft flinke respons opgeleverd. Op zijn werkbank ligt een mooie verzameling schaatsen. De meeste worden machinaal geslepen. "De machines zijn tegenwoordig erg goed." Hij tikt op een kleinere schaatsklem zonder stekker op zijn werkbank. "Maar als er mensen zijn die hun schaatsen handmatig geslepen willen hebben, dan kan dat zeker ook. Rekening ik wel een paar euro meer, maar dan heb je ook topkwaliteit."