Motormarkt Hardenberg naar Hoogenweg

HOOGENWEG - De Motormarkt in Hardenberg is dit jaar voor het eerst op en rond Manege Hoogenweg. De locatie op De Boshoek voldeed qua parkeergelegenheid en verkeersveiligheid niet meer aan de eisen van de organisatie van dit grote motorevenement.

Een beter situatie is er bij Manege Hoogenweg. Bezoekers worden via een omweg naar de manege gedirigeerd. Alleen bestemmingsverkeer mag door de buurtschap rijden, zo is toegezegd tijdens een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Hoogenweg.

Verdubbeld

Het aantal verkeersregelaars is daarvoor verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren. De ruime parkeerplaats ligt direct aan de manege, zodat deze op een veilige manier kan worden bereikt.

Vuurdoop

Voor de eigenaar van de manege - Richard Eising - is deze eerste keer een vuurdoop. In de twee bakken van de manege en in een grote tent worden de onderdelen verkocht. De eerstvolgende motormarkt is op 25 maart.