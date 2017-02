Oplichter Rene B. moet lange straf uitzitten

RHEEZERVEEN/VRIEZENVEEN - Oplichter Rene B., die verschillende bedrijven in deze regio heeft opgelicht, blijkt niet alleen in Overijssel en Drenthe te hebben toegeslagen. B., die afgelopen weekend tegen de lamp is gelopen, was ook zeer actief in het Duitse Emsland. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

Ondernemers uit onder meer Balkbrug, Gramsbergen, Coevorden, Vriezenveen, Tubbergen en Roden zijn de afgelopen maanden door B. gedupeerd. Maar vermoedelijk heeft B. ook in Duitsland een groot aantal slachtoffers gemaakt.

Gevangenis

Afgelopen zondag is B. tegen de lamp gelopen in het Duitse Haren, net over de grens bij Emmen. Hij had net ingecheckt bij een hotel, maar werd herkend door personeel. . De Duitse politie werd getipt: B. werd meteen gearresteerd en zit inmiddels in de Justizvollzugsanstalt Meppen, de gevangenis.

Geld terug

Vermoedelijk was B. in het hotel van plan te doen wat hij elders ook al meerdere keren had gedaan: er vandoor gaan zonder de rekening te betalen. Hoewel de kans klein lijkt dat gedupeerde ondernemers hun geld ooit weer terugzien, kunnen ze wel gerust zijn. B. komt voorlopig namelijk niet op vrije voeten. In verband met eerdere delicten in Duitsland heeft hij daar nog een gevangenisstraf van twee jaar openstaan. De straf is van een veroordeling in Duitsland van ongeveer vijf jaar geleden. Die celstraf moet hij eerst uitzitten.

Nieuwe aangiftes

De periode dat B. op water en brood moet zitten is vermoedelijk veel langer. Want op dit moment bereidt de Duitse justitie een nieuwe rechtszaak tegen hem voor. Alleen al in Duitsland zijn vorig jaar en dit jaar zeven nieuwe aangiftes in verband met oplichting tegen hem gedaan, zegt Polizeioberkommissar Dennis Dickebohm. Hij verwacht dat het nog een paar maanden duurt om de rechtszaak voor te bereiden. Als B. - opnieuw - wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf wordt die straf opgeteld bij de twee jaar die hij nog open heeft staan.

Slinkse wijze

Net zoals in Nederland waren in Duitsland ook vooral ondernemers en winkeliers in kleinere plaatsen het slachtoffer. Anders dan in de grote steden worden daar volgens de Duitse politiewoordvoerder nog vaak zaken gedaan 'op vertrouwensbasis'. Op dezelfde slinkse wijze als hij in Nederland te werk ging, benaderde de oplichter Duitse bedrijven. B. gaf volgens de politie een valse naam op als hij in goed vertrouwen goederen meekreeg. Onder meer hotels, fietsenwinkels en een drankenhandel werden door hem gedupeerd.

Gevangenisstraf

Het Nederlandse Openbaar Ministerie kan niet aangeven of B., zo gauw hij in Duitsland weer op vrije voeten komt, meteen aan Nederland wordt uitgeleverd. Zoals bekend had de oplichter ook in Nederland nog een gevangenisstraf openstaan. Bovendien zijn de afgelopen maanden ook in Nederland verschillende nieuwe aangiftes tegen hem gedaan.