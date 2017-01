Organisator Samenloop is de Gewoon Doener van het Jaar

HARDENBERG - Bertrand Stoeten, de organisator van de in Hardenberg gehouden Samenloop, is gekroond tot Gewoon Doener van het Jaar in de gemeente Hardenberg.

,,Op een inspirerende wijze heeft hij zich enorm ingezet voor de realisatie van dit memorabele evenement in de gemeente Hardenberg op 27 en 28 mei 2016", aldus de jury, die bestond uit burgemeester Peter Snijders, Arend Hofsink (Ondernemers Startpunt), Arthur Bouwmeester (welzijnsorganisatie De Stuw), zangeres Anja Dalhuisen en dansschooleigenaar Harald Drenth.

Prestaties

Met het winnen van de prijs is Bertrand Stoeten, na A rsanio Wiet en Charlotte Extercatte en Arsanio Wiet, de derde winnaar. De Gewoon Doener van het Jaar is door de gemeente Hardenberg ingesteld om inwoners en ondernemers die bijzondere prestaties leveren in het zonnetje te zetten. ,,In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de mentaliteit van de inwoners of ondernemers vaak van doorslaggevende betekenis is geweest. Ook dit jaar zijn er weer veel mooie nominaties binnengekomen met indrukwekkende verhalen over voornamelijk de belangloze inzet van inwoners en ondernemers. Iets waar we met elkaar bijzonder trots op mogen zijn", aldus burgemeester Peter Snijders.

Na een oproep zijn er in totaal zijn er zo'n twintig personen voorgedragen vanuit de samenleving, waarvan de jury er drie heeft genomineerd. Naast winnaar Bertrand Stoeten waren Twan ten Napel en Jack van de Belt genomineerd. Luttenaar Van de Belt voor zijn inzet voor een leefbaar Lutten en de realisatie van het Kindcentrum. Kloosterhaarder Ten Napel was genomineerd omdat hij als jonge vrijwilliger actief is bij onder meer jongerencentrum Kloojoo en Stichting Dorpshuis Kloosterhaar.

Stoeten kon niet in eigen persoon de prijs in ontvangst nemen wegens een verkeersongeval.