Video | Duits schnitzelparadijs lijkt gered door Nederlandse actie

HARDENBERG/ITTERBECK - De reddingsactie die Wilmer Zieleman (23) uit Witharen en Mathilde Brakke (24) uit Zuidwolde via Facebook hebben ontketend voor het behoud van het schnitzelrestaurant Heideschlösschen Roolfs in Itterbeck, lijkt zijn vruchten af te werpen.

,,Er hebben zich meerdere overnamekandidaten gemeld, mede dankzij jullie inzet'', zei eigenaresse Linda Roolfs woensdagavond. Zij was zeer lovend, toen Zieleman en Brakke met een vriendengroep zich voor het laatst tegoed kwamen doen aan de 'deurmatten' van schnitzels, die hier geserveerd worden.

Broer en zus Roolfs (58 en 64) hadden, tijdens een van de keren dat het Nederlandse gezelschap kwam eten, verteld dat ze de zaak zouden sluiten. De drie dochters van Jan Roolfs hebben geen belangstelling om het 127 jaar oude familiebedrijf, dat groot is geworden met een geheim schnitzelrecept, over te nemen.

Actiesite

De Nederlandse gasten besloten daarop de Facebookpagina, die zij al hadden opgezet voor het internetloze restaurant, om te bouwen tot een actiesite. De pagina werd duizenden keren gedeeld. Dat heeft er nu toe geleid dat meerdere gegadigden zich hebben gemeld voor overname. Linda Roolfs toonde zich bereid bij die overdracht het geheime recept te overhandigen. ,,Als de nieuwe eigenaar de speciale sfeer van de jaren vijftig en zestig hier weet te handhaven en het personeel uit de grensstreek, dat zowel Nederlands als Duits spreekt, overneemt, dan ben ik gelukkig met de uitkomst'', zegt Mathilde Brakke.

Afscheid

De inwoonster van Zuidwolde was met een vriendengroep naar het restaurant gekomen om afscheid te nemen van de eigenaars, die per 1 januari definitief de deur achter zich dichttrekken. ,,Ik heb dit werk 48 jaar gedaan. Het is tijd om het rustiger aan te gaan doen'', zegt Linda Roolfs, die de klanten nog het meest zal gaan missen. Zo'n 60 procent van haar klandizie bestond al die jaren uit Nederlanders.

Op zich geen wonder, omdat Heideschlösschen Roolfs op maar zo'n 6 kilometer verwijderd van Hardenberg in Duitsland ligt. ,,In Nederland word je vaak een oor aangenaaid als het om schnitzels gaat. Klein en bleek, terwijl je hier een hartige, bruin gebakken schnitzel krijgt van het formaat van een olifantenoor'', verklaart het gezelschap uit het Vechtdal de aantrekkingskracht van de horecagelegenheid.