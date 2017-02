Video | Grote brand bij restaurant de Troubadour in Hardenberg

HARDENBERG - Dinsdagavond is brand uitgebroken in restaurant De Troubadour. Wat begon met wat rook dat uit het pand kwam, veranderde in een grote brand. Tegen 02:30 werd het sein brand meester gegeven en kon er worden gestart met nablussen.

Wat de oorzaak was van de brand is nog onbekend. ,,De brand is ontstaan op de begane grond en is vervolgens overgeslagen naar de eerste verdieping en de zolder," vertelde Laura Burgman namens de veiligheidsregio IJsselland. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er geen mensen in het restaurant. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen.

Tegen 02:00 was de brand nog niet onder controle. ,,De verwachting is dat de brandweer nog de hele nacht blijft blussen," vult Burgman aan. Een halfuurtje later kon het sein brandmeester al worden gegeven en werd er begonnen met nablussen. Omwonenden konden terug naar hun woning.



Evacuatie

Buurtbewoners van een appartementencomplex die in de rook zaten werden opgevangen in een horecagelegenheid. Dit appartementencomplex werd ontruimd. ,,Het gaat hierbij om ongeveer 12 appartementen,'' aldus Burgman. Daarnaast is de brug over de Vecht afgesloten. Deze brug ligt naast het restaurant.



Grip 1

De brandweer rukte met groot materiaal uit. Op locatie bestreden diverse blusvoertuigen, waaronder een schuimwagen en een hoogwerker, de brand. Vele inwoners van Hardenberg keken van een afstand toe hoe de brandweerlieden de brand blusten. Enkele getuigen gaven op social media beelden vrij van de brand.

