Voorleeskampioenen Hardenberg strijden om regionale titel

HARDENBERG - De beste voorlezers uit de gemeente Hardenberg strijden dinsdag 7, woensdag 8 en dinsdag 14 februari voor een plek in de regionale voorronde van de nationale Voorleeswedstrijd. Dit jaar is met 450 schoolkampioenen uit heel Overijssel een recordaantal deelnemers geteld.

Bibliotheek Hardenberg houdt de kwartfinale van de landelijke wedstrijd 7 en 14 februari in de balletzaal van het LOC in Hardenberg en 8 februari in De Baron in Dedemsvaart. In drie rondes gaan 28 kandidaten voor de titel: Beste Voorlezer van Hardenberg. De voorleeskampioenen zijn afkomstig uit groep 7 of 8 van basisscholen uit de gemeente Hardenberg. Ze zijn in oktober en november vorig jaar op verschillende scholen door de eerste selectie gekomen.



Zelf gekozen boek

De deelnemers lezen, ook tijdens de kwartfinale, een fragment voor uit een zelf gekozen boek. Bij deze voorrondes zijn familieleden en klasgenoten welkom.

Een deskundige jury kiest uit elke ronde één winnaar. Die gaat de gemeente Hardenberg 9 maart vertegenwoordigen in de regionale ronde in De Caroussel in Ommen. Hier zullen ze het opnemen tegen kampioenen uit de gemeenten Ommen, Dalfsen en Twenterand.