Brainstormen voor behoud van het theater

HARDERWIJK - Wie het huidige theater in Harderwijk wil behouden kan vanavond, dinsdag 21 februari, meepraten tijdens een brainstormavond, georganiseerd door het Actiecomité Theater.

Het comité bestaat inmiddels uit over personen, Gert en Eilinde Mons, Piet Bartelse en Samantha Martin-Smith. Zij vonden elkaar in hun bezorgdheid dat het huidige theater aan de Stationslaan de deuren moet sluiten als de gemeente kiest voor de bouw van een theaterzaal in het pand waar nu nog de bibliotheek in is gevestigd.

De gemeenteraad besluit deze week 40.000 euro beschikbaar te stellen voor een plan om in het bibliotheekpand in de binnenstad een theater te bouwen en te exploiteren. Maar volgens het actiecomité is dat helemaal niet nodig omdat het huidige theater voldoende mogelijkheden biedt. ,,Als het beoogde plan doorgaat is er geen plaats meer in Harderwijk voor Tineke Schouten, Ali B, de sprookjesmusicals van van Hoorne, Bumba, Ashton Brothers en ga zo maar door'', stelt het comité.

De bijeenkomst in het theater begint vanavond om 20.00 uur. Na het openingswoord gaan de aanwezingen in groepjes brainstormen om te kijken welke acties mogelijk zijn.

De gemeente denkt voor of kort na de zomer een besluit te nemen over de toekomst van het theater.