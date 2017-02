Centrummanagement Harderwijk geeft de moed niet op

HARDERWIJK - Ondanks dat de gemeente de financiering heeft stopgezet, is het nog maar de vraag of het doek volledig valt voor de Stichting Centrummanagement Harderwijk. Achter de schermen wordt druk nagedacht over een doorstart. Alles zal echter afhangen van de welwillendheid van de binnenstad-ondernemers, zegt Cees van Oostrum, voorzitter van het Centrummanagement. "Zonder hun steun en medewerking, gaat die doorstart er niet komen."

Twee weken geleden maakte het Harderwijkse college van burgemeester en wethouders bekend dat de stekker per direct uit het Centrummanagement werd getrokken. De stichting, die in 2011 mede op initiatief van de gemeente werd opgericht, zou worden gefinancierd uit de opbrengst van de reclamebelasting. Maar onlangs heeft de belastingrechter de verordening opnieuw beoordeeld als strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Dat betekent dat er geen geld meer is om het Centrummanagement draaiende te houden.

Het stichtingsbestuur geeft de moed echter niet op. Wel ligt de bal volgens Van Oostrum nu bij de ondernemers. "Wij hebben de intentie om door te gaan. Maar dat kan alleen als er nieuwe afspraken worden gemaakt over de financiering." Het stichtingsbestuur wil vanavond van de ondernemers weten wat hun gedachten zijn. Als er voldoende draagvlak is, is een doorstart mogelijk. "Uit de meest recente enquête, die in 2015 is gehouden, bleek dat een kleine meerderheid van de ondernemers positief is over het Centrummanagement. Laten we hopen dat dat percentage in de tussentijd is toegenomen."