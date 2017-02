article

1.6898228

HARDERWIJK - De bestuurder van een zwaar beschadigde auto, die rondreed in Harderwijk is aangehouden. Bij de blaastest blies de bestuurder ruim 1000 ug/l en dat is tussen de 15 en 20 glazen alcohol.

Dronken bestuurder rijdt met zwaar beschadigde auto rond in Harderwijk

HARDERWIJK - De bestuurder van een zwaar beschadigde auto, die rondreed in Harderwijk is aangehouden. Bij de blaastest blies de bestuurder ruim 1000 ug/l en dat is tussen de 15 en 20 glazen alcohol.

http://www.destentor.nl/regio/harderwijk/dronken-bestuurder-rijdt-met-zwaar-beschadigde-auto-rond-in-harderwijk-1.6898228

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6898232.1486881988!image/image-6898232.jpg

Harderwijk,Recht, misdaad en 112,top

Harderwijk