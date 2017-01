Enige coffeeshop in Harderwijk moet dicht

HARDERWIJK - De burgemeester van Harderwijk mag coffeeshop Liberty in de Vijhestraat sluiten. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State.

Aanleiding is het bezit van 52 kilo hennep door de coffeeshophouder in 2011. De man is daarvoor door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een maand onvoorwaardelijke celstraf en een geldboete. Liberty is de enige coffeeshop in Harderwijk. De gemeente wil er maar één toestaan. De eigenaar stapte in december naar de Raad van State.

Het bezit van de 52 kilo hennep leidde in 2015 tot een nieuw gedoogverklaring van de burgemeester. Daarin staat dat de gedoogverklaring voor de coffeeshop automatisch vervalt als de veroordeling door de rechtbank onherroepelijk zou worden. Dat gebeurde toen de Hoge Raad het cassatieberoep van de Harderwijkse coffeeshophouder niet-ontvankelijk verklaarde. De man protesteerde vorige maand bij de Raad van State tegen de voorwaarde in zijn gedoogverklaring. Hij werd woensdag met lege handen naar huis gestuurd. Om Liberty te sluiten moet de burgemeester een handhavingsbesluit nemen. Daartegen kan de coffeeshophouder nog naar de rechter en in hoger beroep naar de Raad van State. De man kreeg overigens vorige maand een nieuwe Verklaring omtrent gedrag (Vog) van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.