Europa's oudste dolfijn Skinny is jarig



Beschrijving Dolfijn Skinny Fotograaf ANP

HARDERWIJK - Dolfijn Skinny in het Dolfinarium in Harderwijk is vandaag jarig. De oudste dolfijn van Europa is vandaag 55 jaar geworden.