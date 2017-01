Gemeente Harderwijk vergeet de overburen

HARDERWIJK - Bewoners van de Molenstraat en de Keizerstraat in Harderwijk werden vrijdag plotseling opgeschrikt door de plaatsing van hoge bouwketen op het plein voor het stadhuis

Na de eerste klachten over het uitzicht en aantasting van de privacy heeft de gemeente alsnog een brief bij de directe buren in de bus gegooid. De keten blijven een half jaar staan in verband met de verbouwing van het stadhuis. Buren hebben de gemeente gevraagd de keten alsnog te verplaatsen naar de Scheepssingel.