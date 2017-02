Kalende veertiger misbruikte mogelijk Hierdense pony's

HIERDEN/ HARDERWIJK - Barbara Elich (53) uit Harderwijk heeft melding gemaakt bij de politie van mogelijk seksueel misbruik van haar drie pony's. Een onbekende man van tussen de 40 en 50 jaar is al meerdere keren gezien bij het weilandje aan de Bakkersweg op de grens van Harderwijk en Hierden.

Hij neemt de Shetlanders Manuela, Mente en Mayenne soms ook mee naar een andere wei. Afgelopen december werd hij op heterdaad betrapt toen hij de dieren in een klein schuilstal had gezet. Maar keihard bewijs als een foto of videomateriaal heeft Elich niet. Tientallen mensen uit haar kennissenkring helpen inmiddels mee bij het surveilleren. De Dierenpolitie heeft de politie Harderwijk ingeseind. Ook agenten houden een oogje in het zeil. Elich heeft op Facebook een foto gedeeld van de fiets van de man. Onder zijn snelbinders zit een roodwit tasje met daarin onder meer latex handschoenen en touw.

Ze heeft een signalement van de man. Hij is tussen 40 en 50 jaar, heeft een blanke huidskleur en is bovenop kaal. Hij heeft een hoog voorhoofd en donkere wenkbrauwen. ,,En bij zijn neus zit een bobbeltje.’’ De laatste keer dat hij bij de wei is gezien, was twee weken geleden.

