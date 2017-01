Mannen van de reinigingsdienst zijn Harderwijkers voor met opruimronde

HARDERWIJK - Als Harderwijk grotendeels nog op één oor ligt, verzamelen acht mannen van de reinigingsdienst van de gemeente Harderwijk zich om vuurwerkafval op te ruimen.

Binnenstad en wijkcentra zijn het schoonmaakdomein voor de opruimers. De wijken worden in eerste instantie aan de buurtbewoners overgelaten. Kinderen kunnen met een volle zak vuurwerkafval een euro verdienen, dus moet er nog wel wat te rapen zijn.

De mannen kennen na jarenlange ervaring de bekende plekken. Brederolaan, Cremerstraat, Burgemeester de Meesterstraat, Havenkade en Hoogstraat worden in één adem genoemd. En niet te vergeten de rotonde met de Havendam bij Bob Karsemeijer voor. "Maar daar valt het dit jaar erg mee", weet voorman Jan van den Brink al. "Ik zag er alleen een paar potten bij elkaar staan."

Alfred Pelser en Richard Poel spreken tijdens hun ronde ook over een meevaller. "Op sommige plekken zie je minder rommel dan op een normale zondag", weet Poel. Zijn kompaan vult aan: "In de Hoogstraat is het altijd een puinzooi. De hele weg rood, maar nu is er bijna niets."

Het grofste vuil dat het tweetal daar opruimt is een houten tafeltje en restanten van vuurwerk. Een smeulend hoopje laten ze liggen. "Ik heb al een keer brand in de auto gehad", wijst Pelser naar de kiepbak van het vuilniswagentje. Ondertussen pakt Poel een onaangebroken en halfvol pak met rotjes op. Het gaat zo bij het andere afval. "Je weet niet of het veilig is. Met het oog op kinderen die het gaan afsteken, gaat het gewoon weg."

Stukje bij beetje wordt de binnenstad afgestruind. Prullenbakken geleegd, restanten van het vuurwerk opgeruimd en ook lege bierflesjes verdwijnen achter de schuifklep van het vuilniswagentje. Na het legen van de kiepbak bij de gemeentewerf, gaat het richting Hierden. Traditioneel een van de grootste puinhopen. Meer dan een lege pot en een opgeblazen prullenbak weten Pelser en Poel echter niet op te halen dit jaar. Het lijkt erop dat de 'opvoeding' tot heel Harderwijk is doorgedrongen.