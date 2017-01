Oorzaak campingbrand Harderwijk onbekend

HARDERWIJK - Er is nog geen oorzaak bekend van de brand op camping De Konijnenberg in Harderwijk. Woensdag ging daar een grote stacaravan in vlammen op. Ook een toercaravan, die dichtbij de brandhaard stond, raakte onherstelbaar beschadigd.

Het forensisch team van de politie heeft ook donderdag nog uitgebreid onderzoek gedaan naar een mogelijke oorzaak, vertelt woordvoerder Simen Klok. ,,Helaas hebben we nog niet kunnen vaststellen wat daar is gebeurd. Het was een flinke brand. Veel sporen zijn daardoor in vlammen opgegaan.''

Volgens Klok is het onderzoek nog niet afgerond. ,,Soms is het redelijk eenvoudig aan te wijzen wat de oorzaak is geweest. In dit geval konden we brandstichting niet uitsluiten en is ons forensisch team gevraagd om de resten te onderzoeken. Dat is een standaard procedure.'' Alle scenario's liggen nog open, bevestigt Klok.

De brand brak 's nachts uit op de camping aan de Korhoenlaan 2. Er was op dat moment niemand in de caravans aanwezig. Tot vroeg in de ochtend ging het nablussen door. De eigenaren van de stacaravan, een echtpaar uit Zierikzee, hadden deze net verkocht.