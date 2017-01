Portemonnee terug, maar geld ontbreekt na beroving in Harderwijk

HARDERWIJK - De 85-jarige Harderwijker die vorige week op klaarlichte dag is beroofd na het pinnen aan de Smeepoortstraat heeft zijn portemonnee inmiddels terug, maar het geld ontbreekt. Dat meldt de politie.

Een ooggetuige wist de twee daders te achtervolgen, maar de twee ontsnapten toch. Daarbij lieten ze een fiets en - vermoedelijk ook - een petje achter. De politie is nu op zoek naar hen en hoopt dat iemand de fiets of het petje herkent. Foto's daarvan worden woensdagavond ook in de uitzending van Bureau GLD getoond. De twee daders zijn tussen de 16 en 20 jaar oud en ongeveer 1.70 lang. Ze hebben een normaal tot slank postuur. Een van hen droeg opvallend witte gympen een lichtbruine of beige broek.

Volgens woordvoerster Esther Naber gaat het 'gelukkig goed' met de beroofde Harderwijker. Hij is niet gewond geraakt, maar wel geschrokken.

Vastgepakt

De beroving vond vorige week woensdagmiddag om 15.25 uur plaats. De man had net gepind en werd door twee onbekende jongens aangesproken en vervolgens vastgepakt. ,,De man verzette zich, maar al snel renden de twee jongens ook weer weg, en bleek de man te zijn beroofd van zijn portemonnee,'' aldus de politie.

Een ooggetuige zette op zijn fiets de achtervolging in. ,,De daders fietsten samen op één fiets weg, over het fietspad langs Westeinde, richting het ziekenhuis. De getuige zag dat de jongens net voorbij woonzorgcentrum Randmeer afsloegen richting het water, en sloeg hier dus zelf ook af.''

De twee jongens gingen er daarna te voet vandoor. De damesfiets (van het merk Sparta) bleef achter. Later werd ook nog een petje gevonden met daarop een 'F' en het embleem van een honkbal. Dat is vermoedelijk van een van de daders. De portemonnee lag bij de fiets, maar was leeg.

,,De getuige is in eerste instantie alleen met de fiets en de portemonnee teruggegaan naar het slachtoffer. De portemonnee bleek inderdaad van de 85-jarige man,'' aldus de politie. ,,Via een andere getuige is de politie een dag later in contact gekomen met deze daadkrachtige getuige en heeft van hem een uitgebreide verklaring opgenomen.''

Petje

Via Facebook heeft de politie in Harderwijk foto's gedeeld van de fiets en het petje. Opvallend detail aan de witte fiets is het hangslotje dat vlak boven de voorlamp aan de kabels hangt.

,,Tot op heden heeft publicatie van deze foto's nog niet tot concrete tips geleid,'' meldt de politie.